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Три человека погибли и 15 пострадали в ДТП на дорогах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости Крым. Три человека погибли и 18 пострадали в автомобильных авариях на дорогах Крыма за неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 11 по 17 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 18 ДТП, в которых три человека погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести», — сказано в сообщении.

В том числе, в дорожных авария пострадали двое пешеходов, 154 раза правоохранители пресекали факты пьяной езды, в 22 случаях — повторно, за что водителям придется понести уголовную ответственность.

Госавтоинспекция Республики Крым также убедительно просит родителей не покупать мототранспорт детям и не передавать управление транспортными средствами несовершеннолетним.

«Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея удостоверения водителя, будь то автомобиль, мотоцикл, питбайк либо скутер», — напомнили в ведомстве.

Неделей ранее на крымских дорогах было зарегистрировано 17 ДТП, в которых 23 человека получили различные травмы и двое — погибли.

Законопроект, предполагающий незамедлительно сообщать водителям о нарушении ПДД красным сигналом, внесут на рассмотрение нижней палаты депутаты Госдумы.