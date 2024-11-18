Стали известны подробности о состоянии 11-летнего мальчика, упавшего в яму с кипятком

После падения в яму с кипятком на северо-западе Челябинска 11-летнему мальчику провели операцию, и его состояние стабилизировалось. Сейчас обсуждается вопрос о его консультации со Специализированным ожоговым центром Нижнего Новгорода. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы города Алексей Лошкин на аппаратном совещании в понедельник, 18 ноября.