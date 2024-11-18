Стали известны подробности о состоянии 11-летнего мальчика, упавшего в яму с кипятком

— У мальчика 40% ожогов ног. Мы желаем скорейшего выздоровления ребёнку и готовы оказать всю возможную помощь для скорейшего восстановления здоровья пострадавшего, — сообщили в пресс-службе AО «УСТЭК-Челябинск».
Инцидент произошёл вечером в минувшее воскресенье, 17 ноября, во дворе дома № 112 на Комсомольском проспекте. По версии следствия, ребёнок провалился в яму с кипятком, которая образовалась при проведении работ AО «УСТЭК-Челябинск» по устранению аварии на теплотрассе. Уже ночью этого дня все аварийно-восстановительные работы завершили и вернули тепло.
— Принято решение весь участок трубы заменить на данном водоводе, который обеспечивает подачу тепла, — сообщил Алексей Лошкин.
Инцидент обсудили на очередном аппаратном совещании.
На аппаратном совещании новый градоначальник также поручил главам районов, подведомственным учреждениям и ресурсно-снабжающим организациям своевременно реагировать на информацию о каких-либо аварийных ситуациях, а в местах, где ведутся работы устанавливать ограждения.
Происшествием заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.