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Стали известны подробности о состоянии 11-летнего мальчика, упавшего в яму с кипятком

После падения в яму с кипятком на северо-западе Челябинска 11-летнему мальчику провели операцию, и его состояние стабилизировалось. Сейчас обсуждается вопрос о его консультации со Специализированным ожоговым центром Нижнего Новгорода. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы города Алексей Лошкин на аппаратном совещании в понедельник, 18 ноября.

Источник: СУ СК по Челябинской области

— У мальчика 40% ожогов ног. Мы желаем скорейшего выздоровления ребёнку и готовы оказать всю возможную помощь для скорейшего восстановления здоровья пострадавшего, — сообщили в пресс-службе AО «УСТЭК-Челябинск».

Инцидент произошёл вечером в минувшее воскресенье, 17 ноября, во дворе дома № 112 на Комсомольском проспекте. По версии следствия, ребёнок провалился в яму с кипятком, которая образовалась при проведении работ AО «УСТЭК-Челябинск» по устранению аварии на теплотрассе. Уже ночью этого дня все аварийно-восстановительные работы завершили и вернули тепло.

— Принято решение весь участок трубы заменить на данном водоводе, который обеспечивает подачу тепла, — сообщил Алексей Лошкин.

Инцидент обсудили на очередном аппаратном совещании.

На аппаратном совещании новый градоначальник также поручил главам районов, подведомственным учреждениям и ресурсно-снабжающим организациям своевременно реагировать на информацию о каких-либо аварийных ситуациях, а в местах, где ведутся работы устанавливать ограждения.

Происшествием заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.

несчастный случай