В Ленинградской области четыре человека пострадали в ДТП

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП в Ленинградской области, проводится проверка, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.
ДТП произошло в понедельник в 07.33 мск на 101-м километре автодороги «Зеленогорск — Приморск — Выборг» в Выборгском районе Ленинградской области.
«54-летний водитель автобуса “ПАЗ”, в салоне которого находились около 30 человек, совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП пострадали четверо пассажиров. Для оказания медицинской помощи они были переданы медикам», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пассажиры получили травмы средней степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка.