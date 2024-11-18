В Ленинградской области четыре человека пострадали в ДТП

«54-летний водитель автобуса “ПАЗ”, в салоне которого находились около 30 человек, совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП пострадали четверо пассажиров. Для оказания медицинской помощи они были переданы медикам», — говорится в сообщении.