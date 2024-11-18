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В Ленинградской области четыре человека пострадали в ДТП

Четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП в Ленинградской области.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Четыре пассажира автобуса пострадали в ДТП в Ленинградской области, проводится проверка, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.

ДТП произошло в понедельник в 07.33 мск на 101-м километре автодороги «Зеленогорск — Приморск — Выборг» в Выборгском районе Ленинградской области.

«54-летний водитель автобуса “ПАЗ”, в салоне которого находились около 30 человек, совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие. В результате ДТП пострадали четверо пассажиров. Для оказания медицинской помощи они были переданы медикам», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пассажиры получили травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.