Тело неизвестного мужчины нашли при пожаре в Приморье

В ходе тушения пожара было обнаружено тело. Предположительно, это хозяин сгоревшей квартиры, мужчина 1969 года рождения, но личность погибшего ещё предстоит идентифицировать в ходе экспертизы.
Также остаётся неуточнённой причина возгорания, эксперты работают над этим вопросом.
Спасатели напоминают, что холодный сезон — традиционное время участившихся бытовых пожаров, так как люди начинают пользоваться печным отоплением и электрическими отопительными приборами, и не всегда это оборудование исправно и эксплуатируется по правилам безопасности.
Один из пожаров расследуют при участии прокуратуры. Около 21 часа 17 ноября загорелся четвёртый этаж многоквартирного дома в Пограничном районе. Когда пожарные прибыли для ликвидации ЧП, огнём были охвачены одна квартира и четыре балкона. Пострадавших нет, но выяснить, что именно горело и кто кому должен будет компенсировать ущерб, придётся.