Трентон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело неизвестного мужчины нашли при пожаре в Приморье

Дознаватели МЧС расследуют трагический пожар, который случился вечером 17 ноября в двухквартирном доме на улице Ломоносова в Дальнереченске, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

В ходе тушения пожара было обнаружено тело. Предположительно, это хозяин сгоревшей квартиры, мужчина 1969 года рождения, но личность погибшего ещё предстоит идентифицировать в ходе экспертизы.

Также остаётся неуточнённой причина возгорания, эксперты работают над этим вопросом.

Спасатели напоминают, что холодный сезон — традиционное время участившихся бытовых пожаров, так как люди начинают пользоваться печным отоплением и электрическими отопительными приборами, и не всегда это оборудование исправно и эксплуатируется по правилам безопасности.

Один из пожаров расследуют при участии прокуратуры. Около 21 часа 17 ноября загорелся четвёртый этаж многоквартирного дома в Пограничном районе. Когда пожарные прибыли для ликвидации ЧП, огнём были охвачены одна квартира и четыре балкона. Пострадавших нет, но выяснить, что именно горело и кто кому должен будет компенсировать ущерб, придётся.

пожары