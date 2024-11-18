Тело неизвестного мужчины нашли при пожаре в Приморье

Один из пожаров расследуют при участии прокуратуры. Около 21 часа 17 ноября загорелся четвёртый этаж многоквартирного дома в Пограничном районе. Когда пожарные прибыли для ликвидации ЧП, огнём были охвачены одна квартира и четыре балкона. Пострадавших нет, но выяснить, что именно горело и кто кому должен будет компенсировать ущерб, придётся.