Два торговых центра в Перми эвакуировали из-за угрозы теракта

В Минтербезе сообщили, что правоохранительные органы проводят проверки из-за анонимных сообщений о терактах в «Колизее Atrium» на Ленина, 60 и «Столице» на Мира, 41/1. В министерстве также отметили, что для обеспечения безопасности граждан были приняты необходимые меры. Напомним, в «Колизее» посетителей и сотрудников при эвакуации просили не просто покинуть здание, но и отойти от него как минимум на 50 метров.