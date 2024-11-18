Два торговых центра в Перми эвакуировали из-за угрозы теракта

18 ноября в Перми эвакуировали ТЦ «Колизей Atrium» и ТРК «Столица» из-за сообщений об угрозе совершения террористических актов, рассказали perm.aif.ru в министерстве территориальной безопасности Пермского края.
В Минтербезе сообщили, что правоохранительные органы проводят проверки из-за анонимных сообщений о терактах в «Колизее Atrium» на Ленина, 60 и «Столице» на Мира, 41/1. В министерстве также отметили, что для обеспечения безопасности граждан были приняты необходимые меры. Напомним, в «Колизее» посетителей и сотрудников при эвакуации просили не просто покинуть здание, но и отойти от него как минимум на 50 метров.
По данным perm.aif.ru, эвакуация в «Колизее Atrium» началась около 12:20. На месте работали сотрудники полиции. Час спустя сотрудники торгового центра всё ещё ждут на улице возможности вернуться к работе.