В Ростовской области четверо человек пострадали в автомобильной аварии

По предварительной информации ведомства, 50-летний водитель машины «Форд Транзит» в какой-то момент не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В этот момент навстречу ему двигался автомобиль «Лада Гранта», за рулем которой находился 45-летний водитель. В результате транспортные средства столкнулись.