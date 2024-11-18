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В Ростовской области четверо человек пострадали в автомобильной аварии

Зимовники» в ДТП пострадали трое взрослых и 16-летний подросток.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области при столкновении двух автомобилей пострадали четверо человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. ДТП произошло 15 ноября около 13:20 на трассе «Элиста — Зимовники».

По предварительной информации ведомства, 50-летний водитель машины «Форд Транзит» в какой-то момент не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В этот момент навстречу ему двигался автомобиль «Лада Гранта», за рулем которой находился 45-летний водитель. В результате транспортные средства столкнулись.

Травмы получили водитель легковушки, а также его пассажиры 50, 16 и 62 лет. Всех четверых с травмами доставили в больницу. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства.