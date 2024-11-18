Калининградец отдал миллион лжесотруднику Госуслуг

Калининградец поверил лжесотруднику портала Гослуслуг и лишился миллиона рублей.
Пострадавшим от действий мошенников стал 25-летний инженер-конструктор государственного предприятия.
В полиции калининградец пояснил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником портала Госуслуг. Аферист предупредил, что неизвестные пытаются оформить на калининградца кредит. Для предотвращения данной операции калининградцу посоветовали оформить встречный займ.
Под руководством незнакомца потерпевший перевел 1 млн рублей на счета, которые ему называли. Спустя время он понял, что его обманули, и обратился в полицию за помощью.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество.