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Калининградец отдал миллион лжесотруднику Госуслуг

Аферисты рассказали калининградцу, что на него пытаются оформить кредит.

Калининградец поверил лжесотруднику портала Гослуслуг и лишился миллиона рублей.

Пострадавшим от действий мошенников стал 25-летний инженер-конструктор государственного предприятия.

В полиции калининградец пояснил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником портала Госуслуг. Аферист предупредил, что неизвестные пытаются оформить на калининградца кредит. Для предотвращения данной операции калининградцу посоветовали оформить встречный займ.

Под руководством незнакомца потерпевший перевел 1 млн рублей на счета, которые ему называли. Спустя время он понял, что его обманули, и обратился в полицию за помощью.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.