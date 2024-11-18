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В Екатеринбурге полыхает кровля больницы, пациентов срочно эвакуируют

В Екатеринбурге тушат крупный пожар на территории больницы. Пациентов срочно эвакуируют.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, днем 18 ноября на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступил сигнал о возгорании на территории, где находятся Центральная городская клиническая больница № 3 и поликлиника № 2. Прибывшие огнеборцы установили, что горит кровля административного здания.

По оперативной информации, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Сейчас проводится эвакуация пациентов и посетителей. К тушению привлечено 13 единиц спецтехники и 39 человек личного состава.

Сообщается, что прилегающий район затянуло черным дымом.

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