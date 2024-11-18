В Екатеринбурге полыхает кровля больницы, пациентов срочно эвакуируют

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, днем 18 ноября на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступил сигнал о возгорании на территории, где находятся Центральная городская клиническая больница № 3 и поликлиника № 2. Прибывшие огнеборцы установили, что горит кровля административного здания.