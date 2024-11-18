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В Пермском крае простятся с погибшим в ходе СВО Алексеем Клестовым

Военнослужащий жил в Новоильинском.

Прощание с погибшим в ходе СВО Алексеем Клестовым пройдёт в Пермском крае, сообщила администрация Нытвенского городского округа.

Военнослужащий жил в посёлке городского типа Новоильинском.

«Алексей Клестов погиб, проявив мужество и героизм», — сообщили в администрации городского округа.

С бойцом простятся 19 ноября в посёлке Новоильинском. Церемония начнётся в 9:30 и пройдёт в доме досуга (улица Первомайская, 36). Гражданская панихида запланирована на 10:30.

«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего, разделяем боль утраты», — добавили в администрации.

Ранее perm.aif.ru сообщил, что в Пермском крае 18 ноября прощаются с жителем Суксунского городского округа Даниилом Александровым, который погиб в зоне специальной операции. Церемонию планировали провести в школе деревни Сызганка.