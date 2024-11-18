Причиной эвакуации в уфимской школе стало короткое замыкание

Стала известна причина эвакуации 35-ой школы Уфы. Напомним, сегодня, 18 ноября, был сорван учебный процесс из-за задымления в одном из кабинетов на втором этаже. Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что в между первым и вторым этажом произошло короткое замыкание кабеля.