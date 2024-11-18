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Причиной эвакуации в уфимской школе стало короткое замыкание

В уфимской школе загорелась проводка.

Источник: МЧС РФ

Стала известна причина эвакуации 35-ой школы Уфы. Напомним, сегодня, 18 ноября, был сорван учебный процесс из-за задымления в одном из кабинетов на втором этаже. Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что в между первым и вторым этажом произошло короткое замыкание кабеля.

Пожара удалось избежать. При инциденте никто не пострадал.

По факту случившегося прокуратура Башкирии начала проверку. Ведомство даст оценку соблюдения пожарной безопасности и обеспечения безопасного пребывания учащихся в образовательном учреждении.

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