Грузовой тепловоз сошел с рельсов в Петербурге

Ночью 18 ноября на 11-м километре перегона Новая Деревня — Лахта в Петербурге грузовой тепловоз сошел с рельсов. Происшествие случилось на подъездных путях коммерческой организации. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
— В результате ЧП на железной дороге никто не пострадал, — рассказали в ведомстве.
Сейчас стражи правопорядка выясняют, что стало причиной схода. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура оценит исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
К слову, представители ведомства опубликовали фото с места ЧП в городе на Неве. На кадрах видно, что из-за схода состав оказался среди деревьев.
Напомним, 16 ноября на территории яхт-клуба «Горская» отшвартовался неэксплуатируемый дебаркадер. Это привело к тому, что плавучий объект совершил навал на парусную яхту «Триумф». В итоге никто не пострадал, разлива нефтепродуктов также не зарегистрировали.