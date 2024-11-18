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Грузовой тепловоз сошел с рельсов в Петербурге

В Северной столице на железнодорожных путях произошло ЧП.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

Ночью 18 ноября на 11-м километре перегона Новая Деревня — Лахта в Петербурге грузовой тепловоз сошел с рельсов. Происшествие случилось на подъездных путях коммерческой организации. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

— В результате ЧП на железной дороге никто не пострадал, — рассказали в ведомстве.

Сейчас стражи правопорядка выясняют, что стало причиной схода. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура оценит исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

К слову, представители ведомства опубликовали фото с места ЧП в городе на Неве. На кадрах видно, что из-за схода состав оказался среди деревьев.

Напомним, 16 ноября на территории яхт-клуба «Горская» отшвартовался неэксплуатируемый дебаркадер. Это привело к тому, что плавучий объект совершил навал на парусную яхту «Триумф». В итоге никто не пострадал, разлива нефтепродуктов также не зарегистрировали.

Прокуратура