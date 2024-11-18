Грузовой тепловоз сошел с рельсов в Петербурге

Напомним, 16 ноября на территории яхт-клуба «Горская» отшвартовался неэксплуатируемый дебаркадер. Это привело к тому, что плавучий объект совершил навал на парусную яхту «Триумф». В итоге никто не пострадал, разлива нефтепродуктов также не зарегистрировали.