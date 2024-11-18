13-летний мальчик пострадал в ДТП на набережной Фонтанки в Петербурге

13-летний мальчик пострадал в ДТП в Петербурге. Все произошло вечером 17 ноября у дома 12 по набережной реки Фонтанки. Тогда водитель Hyundai при повороте столкнулся с Audi, которая ехала во встречном направлении. Ребенок, который находился в первой иномарке, получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.