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13-летний мальчик пострадал в ДТП на набережной Фонтанки в Петербурге

Hyundai и Audi столкнулись на набережной реки Фонтанки.
Источник: Комсомольская правда

13-летний мальчик пострадал в ДТП в Петербурге. Все произошло вечером 17 ноября у дома 12 по набережной реки Фонтанки. Тогда водитель Hyundai при повороте столкнулся с Audi, которая ехала во встречном направлении. Ребенок, который находился в первой иномарке, получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— 13-летней пассажир Hyundai был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

Что касается 22-летнего водителя Hyundai и 41-летнего водителя Audi, то информация об их состоянии не уточняется. Скорее всего, они не пострадали.

По факту аварии правоохранители проводят проверку.

Ранее SPB.KP.RU писал, что маршрутный автобус с пассажирами слетел в кювет под Выборгом. В итоге пострадали четыре человека. По предварительным данным, они получили травмы средней степени тяжести.