13-летний мальчик пострадал в ДТП на набережной Фонтанки в Петербурге

13-летний мальчик пострадал в ДТП в Петербурге. Все произошло вечером 17 ноября у дома 12 по набережной реки Фонтанки. Тогда водитель Hyundai при повороте столкнулся с Audi, которая ехала во встречном направлении. Ребенок, который находился в первой иномарке, получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— 13-летней пассажир Hyundai был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести, — говорится в сообщении.
Что касается 22-летнего водителя Hyundai и 41-летнего водителя Audi, то информация об их состоянии не уточняется. Скорее всего, они не пострадали.
По факту аварии правоохранители проводят проверку.
Ранее SPB.KP.RU писал, что маршрутный автобус с пассажирами слетел в кювет под Выборгом. В итоге пострадали четыре человека. По предварительным данным, они получили травмы средней степени тяжести.