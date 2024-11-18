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Храм Ростовской области сообщил об убийстве пономаря

В Батайске убили пономаря Свято-Троицкого храма.

Источник: Комсомольская правда

В Свято-Троицком храме Батайска сообщили об убийстве одного из служителей — пономаря. Об этом сообщается на официальной странице прихода в социальной сети.

— При трагических обстоятельствах был убит пономарь Роман Джангриян. Просим Ваших святых молитв о упокоении его души, — говорится в сообщении храма.

Причины и обстоятельства смерти пономаря неизвестны. Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Напомним, в Багаевском районе свадебное застолье едва не закончилось убийством. Многодетный отец устроил настоящий дебош на торжестве из-за выпившей жены. Мужчина повздорил с одним из гостей из-за поведения супруги. Однако словесная перепалка перешла в драку. Дончанин несколько раз ударил бутылкой своего оппонента.