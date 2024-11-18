Храм Ростовской области сообщил об убийстве пономаря

Напомним, в Багаевском районе свадебное застолье едва не закончилось убийством. Многодетный отец устроил настоящий дебош на торжестве из-за выпившей жены. Мужчина повздорил с одним из гостей из-за поведения супруги. Однако словесная перепалка перешла в драку. Дончанин несколько раз ударил бутылкой своего оппонента.