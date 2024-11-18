В ЗКО бывший полицейский насмерть забил человека

«Департаментом полиции ЗКО задержан подозреваемый в нанесении мужчине тяжких телесных повреждений в п. Таскала, в результате чего он скончался в медицинском учреждении», — рассказали в пресс-службе Департамента полиции ЗКО.
Выясилось, что инцидент произошел в результате словесного конфликта.
"Задержанный является бывшим сотрудником полиции, который уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование", — сообщили в областном ДП.