В Воронеже нашли мертвым 18-летнего студента

О судьбе без вести пропавшего 18-летнего Сергея Ярцева переживал едва ли не весь Воронеж. 22 октября студент ушел из дома в университет, но так туда и не добрался. На звонки он тоже не отвечал. Спустя месяц парня нашли мертвым в лесу недалеко от дома в селе Новоживотинное.
О том, как проходили поиски воронежца, узнавал vrn.aif.ru.
«Без комментариев».
Корреспондент vrn.aif.ru пообщался с инфоргом ПСО «Лиза Алерт» Натальей «Мухоцокотухой». Она рассказала, что район проживания Сергея исследовали вдоль и поперек порядка семи раз. 16 ноября было решено расширить проверяемую территорию. Тело парня нашла одна из участниц поиска. Нужно отметить, что тот лес ни разу не проверялся.
«Эта территория не была первостепенной Ребята, которые нашли Сергея, сообщили правоохранителям. Так положено по правилам. Близко к нему никто не подходил», — рассказала собеседница vrn.aif.ru.
Известно, это место находится в трех-четырех километрах от первоначальной зоны поиска. В каждом выезде участвовали порядка 20 человек.
«Ту территорию мы осмотрели всю, поэтому было решено переключиться на другую местность, расширить зону поиска. Для этого мы согласовали территорию со следственным комитетом и полицией», — раскрыла подробности Наталья.
Воронежские СМИ пишут, что Сергей был повешен, а СК возбудил уголовное дело об убийстве. Эту информацию волонтер ни опровергла, ни подтвердила:
«Без комментариев».
«Расследование продолжается».
Как давно наступила смерть Сергея, были ли при нем личные вещи, Наталья рассказать не могла. В день нахождения юноши она не была среди участников поисков и не может разглашать какую-либо информацию.
Мы обратились в пресс-службу следственного комитета.
«Расследование продолжается, устанавливаем все обстоятельства. Иная информация не разглашается», — ответила представитель ведомства.
Сергея искали сотни добровольцев. К поиску даже присоединились джигиты, в небо поднимали дроны, использовали тепловизоры. Волонтеры «прочесывали» местность, изучив ее со всех сторон.
Ранее корреспондент vrn.aif.ru общался с мамой Сергея — Зоей Сергевной. Она рассказала, что парень был образцовым студентом, а в их семье царило взаимопонимание. Женщина не могла себе представить, по какой причине он мог бы пропасть.
«Сережа рассудительный и домашний парень. В вузе заработать проблемы тоже не успел — учится всего лишь на первом курсе и в рейтинге первый и отличник. Он вообще положительный.. Внушаемым его тоже нельзя назвать. В его окружении нет людей, которые могли бы вызвать подозрение. Он всегда умел спокойно сказать слово “нет”», — рассказывала мама.
Родители погибшего обещали 100 тысяч рублей за правдивую информацию о сыне. Известно, что им и поисковикам звонили «шутники» — говорили, что видели его в каком-то районе. Когда волонтеры приезжали по указанному адресу, информация не подтверждалась. Один раз появилась надежда на то, что Сергей нашелся — похожего на него парня обнаружили в Новоусманском районе. К поискам даже подключились экстрасенсы. Но до 16 ноября не было ни одной зацепки, а Воронеж ожидал получить от поисковиков всего два слова: «Найден. Жив».