В Воронеже нашли мертвым 18-летнего студента

Родители погибшего обещали 100 тысяч рублей за правдивую информацию о сыне. Известно, что им и поисковикам звонили «шутники» — говорили, что видели его в каком-то районе. Когда волонтеры приезжали по указанному адресу, информация не подтверждалась. Один раз появилась надежда на то, что Сергей нашелся — похожего на него парня обнаружили в Новоусманском районе. К поискам даже подключились экстрасенсы. Но до 16 ноября не было ни одной зацепки, а Воронеж ожидал получить от поисковиков всего два слова: «Найден. Жив».