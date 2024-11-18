В Екатеринбурге с загоревшейся крыши поликлиники спасли человека

Официальных данных о пострадавших пока нет, по информации корреспондента «Ъ-Урал» с места происшествия, двоих человек увезли на автомобилях реанимации. Предварительно причиной возгорания стали ремонтные работы, при которых рабочие использовали газ на крыше, из-за чего загорелся утеплитель.