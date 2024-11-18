Зимой из Уфы прямым рейсом можно улететь в 11 стран

Из Уфы в зимний период открыты 11 прямых рейсов в теплые страны. Об этом рассказали в республиканском Роспотребнадзоре.
Погреться на зимних каникулах можно в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Египте, Казахстане, ОАЭ, Таджикистане, Тайланде, Турции и Узбекистане.
В надзорном органе напомнили, что перед поездкой за границу стоит ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране. Найти такую информацию туристы могут на сайте ведомства в разделе Выезжающим за рубеж.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.