В Приморье подросток выдумал историю с поджогом, чтобы уйти от родительского гнева

Ранее сообщалось, что в полицию района поступило сообщение медицинского работника об оказании помощи 10-летнему мальчику, который получил ожог левой голени. В ходе проверки инспектором по делам несовершеннолетних установлено, что мальчик гулял с другом около гаражей в селе Вольно-Надеждинское. В какой-то момент ребенок задел емкость с неизвестной жидкостью, которая попала на брюки. Затем школьники нашли сломанную турбо-зажигалку и начали с ней баловаться. После попадания искры на штанину произошло ее возгорание, в результате чего ребенок получил ожог.