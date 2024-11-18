В Приморье подросток выдумал историю с поджогом, чтобы уйти от родительского гнева

Полиция в Надеждинском районе Приморья разобралась в инциденте с неизвестным, якобы толкнувшим подростка в костер. В ходе доследственной проверки выяснилось, что ребенок пострадал из-за баловства с зажигалкой, после чего, опасаясь выговора родителей, выдумал историю о злоумышленнике, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД.
Ранее сообщалось, что в полицию района поступило сообщение медицинского работника об оказании помощи 10-летнему мальчику, который получил ожог левой голени. В ходе проверки инспектором по делам несовершеннолетних установлено, что мальчик гулял с другом около гаражей в селе Вольно-Надеждинское. В какой-то момент ребенок задел емкость с неизвестной жидкостью, которая попала на брюки. Затем школьники нашли сломанную турбо-зажигалку и начали с ней баловаться. После попадания искры на штанину произошло ее возгорание, в результате чего ребенок получил ожог.
«Испугавшись, что родители будут его ругать, придумал историю о неизвестном, который якобы толкнул его в костер», — отметили в ведомстве. Несовершеннолетний и его семья на профилактическом учете не состоят. Инспектор по делам несовершеннолетних провела с пострадавшим и его другом профилактическую беседу. Законные представители школьников привлечены к ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».
Как отметили в пресс-службе прокуратуры края, в отношении родителей будет принципиально поставлен вопрос о постановке несовершеннолетних на учёт в органах системы профилактики. «Прокуратура Приморья обращается к законным представителям о необходимости дополнительных бесед с детьми на предмет возможных последствий за оговор и проявленную неискренность», — сообщили в надзорном ведомстве.