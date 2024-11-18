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В Екатеринбурге во время пожара в больнице люди прыгали из окон

В результате пожара пострадали двое рабочих.

Источник: Комсомольская правда

Днем 18 октября в Екатеринбурге произошел крупный пожар. Огнем оказалась охвачена кровля в здании больницы на улице Братьев Быковых.

Во время пожара людям приходилось выпрыгивать из окон. Этот момент попал на видео. На нем видно, что люди прыгают из окна третьего этажа на пристрой. С него им удается спуститься вниз.

Как рассказали в региональном Минздраве, в результате пожара пострадали два сотрудника фирмы-подрядчика, занимающейся ремонтом крыши.

— Одному из них оказана помощь на месте, второй госпитализирован, — уточнили в ведомстве.

Как уточнили в МЧС, открытое горение было ликвидировано в начале третьего дня по местному времени.

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