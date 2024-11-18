Экс-охранника Саакашвили заподозрили в преступлениях в Курской области

Как уточнил РИА Новости информированный источник, речь идет, предположительно, о бывшем телохранителе Михаила Саакашвили.
«Следственным комитетом России в отношении гражданина Грузии Михаила Батурина возбуждено уголовное дело. Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта (пункты “а”, “в” части 2 статьи 205 УК РФ) и наемничестве (часть 3 статьи 359 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По данным военных следователей, расследующих дело, Батурин длительное время обучает наемников и лично принимает участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории России.
Подчеркивается, что Батурин и другие наемники, действуя с представителями ВФУ, вооруженные огнестрельным оружием, взрывными устройствами, используя военную технику, в сентябре незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область. Отмечается, что после вторжения для устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступления против мирного населения.
«Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению», — добавляется в сообщении.