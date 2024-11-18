Экс-охранника Саакашвили заподозрили в преступлениях в Курской области

Подчеркивается, что Батурин и другие наемники, действуя с представителями ВФУ, вооруженные огнестрельным оружием, взрывными устройствами, используя военную технику, в сентябре незаконно пересекли госграницу РФ и вторглись в Курскую область. Отмечается, что после вторжения для устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, они совершали преступления против мирного населения.