Москвич обманул жительниц Башкирии на 1,5 млн рублей.

Октябрьский городской суд установил, что в июне 2024 года во время телефонного разговора неустановленное лицо, представившись сотрудником полиции, сообщило пенсионерке о ДТП с участием ее внучки и необходимости передать деньги для урегулирования вопроса об ответственности. Еще одна женщина согласилась передать более 14 тысяч долларов для своей сестры, якобы совершившей аварию.