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Москвич обманул жительниц Башкирии на 1,5 млн рублей

Москвич обманул жительниц Башкирии на 1,5 млн рублей.

Источник: Башинформ

Жителя Москвы приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, мужчину осудили по статье «мошенничество, совершенное в значительном и особо крупном размере», его взяли под стражу в зале суда.

Октябрьский городской суд установил, что в июне 2024 года во время телефонного разговора неустановленное лицо, представившись сотрудником полиции, сообщило пенсионерке о ДТП с участием ее внучки и необходимости передать деньги для урегулирования вопроса об ответственности. Еще одна женщина согласилась передать более 14 тысяч долларов для своей сестры, якобы совершившей аварию.

Для получения денег фигурант уголовного дела прибыл к месту жительства потерпевших и получил от них деньги на общую сумму около 1,5 млн рублей.

Подсудимый не признал свою вину, ранее уже был судим за аналогичные деяния. Материалы уголовного дела в отношении его соучастника выделены в отдельное производство.