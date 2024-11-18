Мужчине не дали провезти почти 4 млн рублей в долларах в Петербург

Выяснилось, что путешественник почти 35 лет работает за границей по краткосрочным контрактам. В конце 2023 года он подписал очередной договор с иностранной компанией, которая выдавала зарплату в конвертах. Когда мужчина возвращался домой, то пренебрег законом и не задекларировал доход в валюте, превышающий в эквиваленте 10 тысяч долларов. А так как границу пассажир пересекал не впервые, то о правилах он точно знал. По данному факту было возбуждено уголовное дело.