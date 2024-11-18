Мужчине не дали провезти почти 4 млн рублей в долларах в Петербург

Пулковские таможенники не дали пассажиру из Стамбула провезти почти 4 млн рублей в Петербург. Дело в том, что у 60-летнего мужчины при себе было более 44,7 тысячи долларов, а такую сумму надо декларировать. Однако путешественник этого не сделал. Об этом сообщили в пресс-службе Пулковской таможни.
— Пассажир на вопрос инспектора о количестве наличности сообщил, что везет 10 тысяч долларов и предъявил конверт с этой суммой. Но при досмотре его багажа было обнаружено еще 34,7 тысячи долларов, 10 евро и 600 рублей, которые мужчина попытался скрыть, — добавили в пресс-службе.
Выяснилось, что путешественник почти 35 лет работает за границей по краткосрочным контрактам. В конце 2023 года он подписал очередной договор с иностранной компанией, которая выдавала зарплату в конвертах. Когда мужчина возвращался домой, то пренебрег законом и не задекларировал доход в валюте, превышающий в эквиваленте 10 тысяч долларов. А так как границу пассажир пересекал не впервые, то о правилах он точно знал. По данному факту было возбуждено уголовное дело.