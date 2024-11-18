Двухлетний ребенок пострадал от нападения бездомных собак в Хабаровске

Инцидент произошел на детской площадке во дворе одного из домов по улице Войкова. В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения.
Девочка проходила длительное лечение у врача-хирурга, испытывала боль и сильный стресс, пагубно повлиявший на детскую психику. Мать ребенка обратилась в прокуратуру Центрального района Хабаровска.
Для защиты прав несовершеннолетней прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с администрации города компенсации морального вреда. Центральный районный суд Хабаровска удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу девочки компенсацию в размере 100 тысяч рублей.
Решение суда не вступило в законную силу. Прокуратура продолжает следить за развитием ситуации.