Двухлетний ребенок пострадал от нападения бездомных собак в Хабаровске

Для защиты прав несовершеннолетней прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с администрации города компенсации морального вреда. Центральный районный суд Хабаровска удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу девочки компенсацию в размере 100 тысяч рублей.