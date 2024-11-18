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Двухлетний ребенок пострадал от нападения бездомных собак в Хабаровске

В Хабаровске произошло нападение бездомных собак на двухлетнюю девочку.

Источник: AP 2024

Инцидент произошел на детской площадке во дворе одного из домов по улице Войкова. В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения.

Девочка проходила длительное лечение у врача-хирурга, испытывала боль и сильный стресс, пагубно повлиявший на детскую психику. Мать ребенка обратилась в прокуратуру Центрального района Хабаровска.

Для защиты прав несовершеннолетней прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с администрации города компенсации морального вреда. Центральный районный суд Хабаровска удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу девочки компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу. Прокуратура продолжает следить за развитием ситуации.

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