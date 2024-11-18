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В Воронеже водитель автобуса, отъезжая от остановки, насмерть сбил женщину

Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

В Коминтерновском районе Воронежа водитель автобуса насмерть сбил пешехода и скрылся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Предварительно, в воскресенье, 17 ноября, около 18:25 у дома 60Б/2т на улице Хользунова в Воронеже неизвестный водитель за рулем автобуса ехал со стороны улицы Антонова-Овсеенко в сторону Московского проспекта. Трогаясь от остановки общественного транспорта, он не убедился в безопасности маневра и наехал на 63-летнюю местную жительницу.

В результате ДТП пешеход с телесными травмами была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась.

Полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, а также личность и транспортное средство скрывшегося с места происшествия водителя.