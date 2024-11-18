Страшная трагедия: В Молдове от отравления угарным газом погибли житель села и его трехлетний ребенок

В Новых Аненах мужчина и ребёнок скончались от отравления угарным газом. Трагический инцидент произошёл вчера в селе Гура Быкулуй.
Спасатели обнаружили в доме тела 42-летнего мужчины и 3-летнего ребёнка. Как было установлено, трагедия случилась из-за утечки газа при использовании отопительного котла.
В тот же день ещё два человека получили отравление угарным газом от печи в Копчаке (Гагаузия). 42-летнюю женщину и 12-летнего ребёнка доставили в районную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.