Юному водителю грозит 12 лет колонии за смерть пассажира в Волгоградской области

Как ранее сообщало информагентство, трагедия произошла ночью 25 августа текущего года на трассе «Михайловка-Серафимович-Суровикино» неподалеку от хутора Лобакин. Юный водитель за рулем «ВАЗ-2114» находился в состоянии алкогольного опьянения и без прав. На скорости порядка 110 км/ч автомобиль вылетел на встречку и обочину, после чего врезался в опору ЛЭП.