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В Краснодарском крае двоих полицейских осудили за получение взятки от военного

В Краснодарском крае вынесли приговор двоим полицейским вынесли приговор за получение взятки и превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В декабре 2023 года начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району и участкового из того же отдела задержали УФСБ России по Краснодарскому краю за получение взятки суммой 150 тыс. рублей.

Фигуранты получили деньги от военного, который причинил вред человеку в ходе потасовки. Не желая отвечать перед законом, он согласился на предложение полицейских — за взятку его увели от уголовной ответственности. Так, мужчины получили деньги и подделали материалы проверки, чтобы вынести отказ в возбуждении уголовного дела. Но спустя время военный самостоятельно обратился в правоохранительные органы о произошедшем.

Оба подозреваемых признали свою вину. Одному из них суд назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года, второму — на 3,5.

«Им также назначены дополнительные наказания в виде штрафа в размере 150 000 рублей каждому и лишения права занимать должности в правоохранительных органах на срок 6 лет. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил. Суд ждет и военнослужащего», — говорится в сообщении.