В Краснодарском крае двоих полицейских осудили за получение взятки от военного

В декабре 2023 года начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району и участкового из того же отдела задержали УФСБ России по Краснодарскому краю за получение взятки суммой 150 тыс. рублей.



Фигуранты получили деньги от военного, который причинил вред человеку в ходе потасовки. Не желая отвечать перед законом, он согласился на предложение полицейских — за взятку его увели от уголовной ответственности. Так, мужчины получили деньги и подделали материалы проверки, чтобы вынести отказ в возбуждении уголовного дела. Но спустя время военный самостоятельно обратился в правоохранительные органы о произошедшем.



Оба подозреваемых признали свою вину. Одному из них суд назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года, второму — на 3,5.