Пробка образовалась на Глазковском мосту в Иркутске из-за двух ДТП

Две аварии произошли на Глазковском мосту в Иркутске. Бетономешалка зажала легковое авто, из-за этого на участке образовались многокилометровая очередь из машин. Еще одно ДТП произошло с участием грузовика. По самому мосту можно уже проехать без проблем, однако въезд и выезд по Степана Разина и Чкалова подсвечен красным на картах.
— Экипаж выехал на место дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации, пострадавших нет, — рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции города.
Помимо этого в десятибалльных пробках стоит большая часть Иркутска. Движение затруднено по улице Ленина, 3 Июля, Декабрьских событий и Байкальской.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за минувшую неделю на территории Иркутска и района 20 человек получили травмы в ДТП. Всего за семь дней произошло 19 аварий.