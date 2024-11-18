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Пробка образовалась на Глазковском мосту в Иркутске из-за двух ДТП

Экипаж выехал на место аварии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Две аварии произошли на Глазковском мосту в Иркутске. Бетономешалка зажала легковое авто, из-за этого на участке образовались многокилометровая очередь из машин. Еще одно ДТП произошло с участием грузовика. По самому мосту можно уже проехать без проблем, однако въезд и выезд по Степана Разина и Чкалова подсвечен красным на картах.

— Экипаж выехал на место дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации, пострадавших нет, — рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции города.

Помимо этого в десятибалльных пробках стоит большая часть Иркутска. Движение затруднено по улице Ленина, 3 Июля, Декабрьских событий и Байкальской.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за минувшую неделю на территории Иркутска и района 20 человек получили травмы в ДТП. Всего за семь дней произошло 19 аварий.