Пробка образовалась на Глазковском мосту в Иркутске из-за двух ДТП

Две аварии произошли на Глазковском мосту в Иркутске. Бетономешалка зажала легковое авто, из-за этого на участке образовались многокилометровая очередь из машин. Еще одно ДТП произошло с участием грузовика. По самому мосту можно уже проехать без проблем, однако въезд и выезд по Степана Разина и Чкалова подсвечен красным на картах.