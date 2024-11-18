Девушка погибла в ДТП с перевертышем на Кубани

Смертельное ДТП произошло в ночь на 18 ноября на Кубани. Молодая девушка скончалась в Белоглинском районе. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Краснодарского края.
Авария случилась на автодороге Успенское — Новолокинское. Девушка 2001 года рождения ехала за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer. Водитель не справилась с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась.
Молодая девушка скончалась до приезда скорой помощи.
— В отношении владельца автомобиля правоохранители составили административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Напомним, с начала текущего года на дорогах Краснодарского края погибли 643 человека. В МВД назвали четыре основных причины ДТП.