Трентон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девушка погибла в ДТП с перевертышем на Кубани

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Смертельное ДТП произошло в ночь на 18 ноября на Кубани. Молодая девушка скончалась в Белоглинском районе. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Краснодарского края.

Авария случилась на автодороге Успенское — Новолокинское. Девушка 2001 года рождения ехала за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer. Водитель не справилась с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась.

Молодая девушка скончалась до приезда скорой помощи.

— В отношении владельца автомобиля правоохранители составили административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, с начала текущего года на дорогах Краснодарского края погибли 643 человека. В МВД назвали четыре основных причины ДТП.