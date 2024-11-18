44 миллиона воронежский пенсионер отдал аферистам

Затем с потерпевшим связался лжесотрудник ФСБ и рассказал, что банковские счета в опасности, поэтому правильнее обезопасить сбережения. Пенсионер последовал инструкциям мошенника и двумя траншами — 16 и 17 миллионов — обналичил свои сбережения и отдал их курьеру. На этом история не закончилась. Через несколько дней телефонный куратор сообщил о плохом состоянии дел. Мошенник посоветовал оформить кредиты, а также перевести хранящиеся дома сбережения. Суммарный ущерб превысил 44 миллиона рублей.