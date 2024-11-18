«Море, штиль, Аннушка что-то решила»: Видео пропавшей в Дагестане ростовчанки раскрыло новые обстоятельства ее исчезновения

— Такой рельеф — на отрезке в один километр, — утоняет отец Анны. — По санаторию Анна идет в нормальном состоянии. Судя по ее кроссу, что-то для себя решила. Сделала какой — то выбор. И это — не про море. Аннушка! Выбери дорогу домой, это самый верный выбор!