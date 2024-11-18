«Море, штиль, Аннушка что-то решила»: Видео пропавшей в Дагестане ростовчанки раскрыло новые обстоятельства ее исчезновения

Семья из Ростова десятый месяц ищет 22-летнюю дочь, студентку третьего курса РЮИ МВД. 10 февраля Анна Цомартова в составе сборной выступа в Каспийске на соревнованиях по тайскому боксу. После боя девушка пошла к морю прогуляться и пропала.
Спортсменка попала на камеры, установленные в ведомственном санатории. Из видео ясно, что Аня перелезла через брешь в сетке-рабице, отделявшей городской пляж от территории здравницы. Другие камеры санатория зафиксируют, как курсантка гуляет на пирсе. Что произошло потом, неизвестно.
БЕЖАЛА КРОСС ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОПАСТЬ НА ЗАКРЫТУЮ ТЕРРИТОРИЮ.
Искать Аню начали в тот же вечер, когда она покинула Дворец спорта. Тренер и члены команды прочесывали город, подключили полицию. Позже к ним присоединились приехавшие из Ростова родители и другие близкие.
На утро поползли слухи о том, что исчезновение девушки может быть связано с водой. Родители уверены, что это не так. Отец пояснил: спасатели и водолазы вдоль и поперек изучили берег, водную гладь просматривали с вертолета.
У курсанта Анны Цомартовой не было проблем с учебой в вузе. Фото: из архива семьи.
— Ощущение, что слух о том, что Аня погибла в воде, пустили нарочно, — высказывался отец пропавшей.
Ростовчанку продолжают разыскивать. Родители девушки завели канал о том, как продвигаются поиски. Сейчас на него подписано больше 25 тысяч человек: о судьбе Анны переживают россияне из разных уголков страны.
На днях Цомартовы опубликовали новое видео с камер наблюдения. На кадрах можно увидеть другие обстоятельства исчезновения девушки.
Анна пропала в феврале после боя в Каспийске. Фото: из архива семьи.
«ВЫБЕРИ ДОРОГУ ДОМОЙ!».
На записи видно, как Анна бежит в сторону забора, за которым располагается ведомственный санаторий. В какой-то момент девушка останавливается, потом идет к сетке-рабице быстрым шагом и, добравшись до нее, попадает на на территорию здравницы. Преодолев забор, она снова начинает бежать.
— 10 февраля 2024 года. Штиль. Море в самом своем спокойном состоянии, — комментирует кадры отец пропавшей Николай.
Николай уверен: при таких условиях глубина моря не будет превышать полтора метра, даже если зайти в воду и долго идти вперед.
— Такой рельеф — на отрезке в один километр, — утоняет отец Анны. — По санаторию Анна идет в нормальном состоянии. Судя по ее кроссу, что-то для себя решила. Сделала какой — то выбор. И это — не про море. Аннушка! Выбери дорогу домой, это самый верный выбор!
Делом об исчезновении Анны занимается федеральный СК. Фото: из архива семьи.
Сегодня дело об исчезновении ростовчанки расследует центральный аппарат СК РФ. Семья даже получила данные со спутника Роскосмоса. Но, к сожалению, космический летательный аппарат в этот день снимал другой участок местности.
Родители не опускают руки и продолжают поиски.
— Мы верим, что найдем нашу Аннушку, — говорит Николай.