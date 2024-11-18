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На севере Уфы из-за пожара в жилом доме потребовалась эвакуация более десятка человек

В Уфе эвакуировались 15 человек из-за пожара в квартире.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 18 ноября, в уфимском микрорайоне Черниковка произошел пожар. Подробности рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент произошел в квартире на первом этаже жилого дома по улице Черниковская. До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Пожар удалось локализовать, а открытое горение ликвидировать. К тушению всего было привлечено 16 специалистов и шесть единиц техники.

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