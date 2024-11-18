На севере Уфы из-за пожара в жилом доме потребовалась эвакуация более десятка человек

Сегодня днем, 18 ноября, в уфимском микрорайоне Черниковка произошел пожар. Подробности рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Инцидент произошел в квартире на первом этаже жилого дома по улице Черниковская. До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Пожар удалось локализовать, а открытое горение ликвидировать. К тушению всего было привлечено 16 специалистов и шесть единиц техники.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.