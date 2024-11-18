В Перми на пожаре в пятиэтажке спасли двух мужчин

Во время пожара в пятиэтажке в Индустриальном районе Перми огнеборцы спасли двух мужчин. Происшествие случилось днем в понедельник, 18 ноября, на улице Стахановской.
Как рассказали в краевом МЧС, сообщение о пожаре поступило в 13.43. В квартире, расположенной на пятом этаже жилого дома, загорелись бытовые вещи и мебель. Огонь охватил около 15 квадратных метров. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения спасли из горящей квартиры двух мужчин.
В ликвидации огня были задействованы 25 специалистов и шесть единиц техники. Сейчас по факту пожара проводится проверка, а также устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.