В Первоуральске двоих человек задержали за дачу взятки чиновнику

В Первоуральске Свердловской области два человека задержаны за дачу взятки начальнику одного структурного подразделения мэрии. Об этом сообщает СКР.
По данным следствия, преступление было совершено 14 ноября. Взамен подозреваемые ждали от чиновника действий в пользу своей коммерческой структуры.
Должностное лицо не приняло это незаконное денежное вознаграждение и заявило в правоохранительные органы. Подозреваемых задержали с поличным сотрудники ФСБ. СКР собирает и закрепляет доказательства по данному делу.