Родители и сын погибли при пожаре в Оршанском районе

В Оршанском районе на пожаре погибли родители с сыном, сообщили в пресс-службе МЧС.
Трагедия произошла 17 ноября в деревне Пашино. Очевидцы сообщили в МЧС о возгорании в жилом доме на улице Песчаная. Когда по вызову прибыли спасатели, уже горела кровля деревянного одноэтажного строения. В доме проживали пожилые супруги, а в день трагедии у них еще гостил сын.
— В ходе разведки первым на полу в веранде спасатели нашли труп мужчины, а затем в одной из жилых комнат тела его родителей, — прокомментировали в пресс-службе.
Огонь уничтожил кровлю, повредил потолочные перекрытия, имущество и закоптил стены. Причина пожара еще устанавливается, но предварительно возгорание произошло из-за неисправности проводки.
Как уточнили в Следственном комитете, на месте трагедии, где погибли 75- и 76-летний супруги и их 52-летний сын, работала следственно-оперативная группа.
Родственники рассказали, что сын приехал в гости к родителям накануне. Семья характеризовалась положительно, спиртными напитками они не злоупотребляла.