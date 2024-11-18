Родители и сын погибли при пожаре в Оршанском районе

Трагедия произошла 17 ноября в деревне Пашино. Очевидцы сообщили в МЧС о возгорании в жилом доме на улице Песчаная. Когда по вызову прибыли спасатели, уже горела кровля деревянного одноэтажного строения. В доме проживали пожилые супруги, а в день трагедии у них еще гостил сын.