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Пожар в поликлинике Екатеринбурга полностью потушили

В Екатеринбурге закончено тушение пожара на крыше поликлиники № 2 горбольницы № 3. Об этом сообщает МЧС.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Из здания эвакуировались 350 человек. А двоих сотрудников подрядной организации спасли огнеборцы.

Напомним, пожар произошел 18 ноября. По предварительным данным, загорелся утеплитель.

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