Пожар в поликлинике Екатеринбурга полностью потушили

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Из здания эвакуировались 350 человек. А двоих сотрудников подрядной организации спасли огнеборцы.
Напомним, пожар произошел 18 ноября. По предварительным данным, загорелся утеплитель.
В Екатеринбурге закончено тушение пожара на крыше поликлиники № 2 горбольницы № 3. Об этом сообщает МЧС.
Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Из здания эвакуировались 350 человек. А двоих сотрудников подрядной организации спасли огнеборцы.
Напомним, пожар произошел 18 ноября. По предварительным данным, загорелся утеплитель.