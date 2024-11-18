В школе Нижнего Тагила опровергли массовое отравление

В Нижнем Тагиле родители учеников школы № 87 пожаловались на возможное массовое отравление учащихся. Якобы детей медики отправляют на анализы, чтобы исключить кишечную палочку.
— Почему многих детей отправляют на фильтр с подозрением на кишечную палочку? — пишет одна из мам в чате родителей учащихся школы. — Родители прямым текстом пишут, что дети заболели после приема пищи. А именно — макароны и рыбные котлеты.
Родители просят директора школы дать разъяснения по поводу объявленного карантина. Однако в школе № 87 опровергают версию о массовом отравлении и всплеске кишечной инфекции.
— Данная информация о массовом отравлении — недостоверная. Отравление не было подтверждено. Произошла резкая вспышка ОРВИ и вирусных заболеваний. Проводится эпидемиологическое расследование. Эпидемиологи принимают необходимые меры. В школе был объявлен карантин, — рассказала «КП-Екатеринбург» директор школы Анастасия Никонова.
Решение ввести в школе карантин было принято, чтобы не произошло дальнейшее распространение вирусных заболеваний.