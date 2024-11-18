В Крыму арестовали имущество пособников терроризма

«По версии следствия, обвиняемый с ноября 2023 по март 2024 года организовал четыре террористических атаки с использованием безэкипажных катеров, снаряженных взрывными устройствами, на расположенные в Республике Крым и в территориальных водах России в Черном море объекты. В результате погиб мирный житель, а государству причинен многомиллионный имущественный ущерб», — говорится в сообщении.