В Крыму арестовали имущество пособников терроризма

В СК напомнили, что продолжается расследование уголовного дела по заочному обвинению командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения вооруженных сил Украины в совершении терактов на территории Крыма.
«По версии следствия, обвиняемый с ноября 2023 по март 2024 года организовал четыре террористических атаки с использованием безэкипажных катеров, снаряженных взрывными устройствами, на расположенные в Республике Крым и в территориальных водах России в Черном море объекты. В результате погиб мирный житель, а государству причинен многомиллионный имущественный ущерб», — говорится в сообщении.
Следователь СК России внес в суд ходатайство о наложении ареста на имущество родственников обвиняемого. Земельные участки и коммерческая недвижимость на общую сумму более 19 миллионов рублей находятся в Крыму.
«Полученные доходы от указанного имущества использовались для финансирования терроризма, а также деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — уточняют в СК.
Суд удовлетворил ходатайство следствия. Также обвиняемый заочно заключен судом под стражу. На данный момент он объявлен в межгосударственный розыск. Расследование уголовного дела продолжается.