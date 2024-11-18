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В Крыму арестовали имущество пособников терроризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму наложен арест на имущество пособников терроризма. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

В СК напомнили, что продолжается расследование уголовного дела по заочному обвинению командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения вооруженных сил Украины в совершении терактов на территории Крыма.

«По версии следствия, обвиняемый с ноября 2023 по март 2024 года организовал четыре террористических атаки с использованием безэкипажных катеров, снаряженных взрывными устройствами, на расположенные в Республике Крым и в территориальных водах России в Черном море объекты. В результате погиб мирный житель, а государству причинен многомиллионный имущественный ущерб», — говорится в сообщении.

Следователь СК России внес в суд ходатайство о наложении ареста на имущество родственников обвиняемого. Земельные участки и коммерческая недвижимость на общую сумму более 19 миллионов рублей находятся в Крыму.

«Полученные доходы от указанного имущества использовались для финансирования терроризма, а также деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — уточняют в СК.

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Также обвиняемый заочно заключен судом под стражу. На данный момент он объявлен в межгосударственный розыск. Расследование уголовного дела продолжается.

СК