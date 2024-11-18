В Екатеринбурге полностью потушили пожар в поликлинике с двумя пострадавшими

Сообщение о возгорании по адресу ул. Братьев Быковых, 16 поступило в МЧС в 13:21, рассказали в пресс-службе ведомства. Было установлено, что происходит горение кровли на площади 300 кв. м. Предварительно в ходе ремонтных работ на кровле загорелся утеплитель.