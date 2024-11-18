Таксист выстрелил из пневматики в автобус в Южном Медведково

«В дежурную часть территориального отдела полиции обратился 48-летний водитель автобуса. Мужчина сообщил, что он следовал по маршруту и в районе проезда Дежнева в автобус выстрелил водитель автомобиля такси, после чего скрылся. Предположительно, выстрел был произведен из пневматики. В результате происшествия пассажиры и водитель общественного транспорта не пострадали. У автобуса повреждено левое стекло водительской кабины», — говорится в сообщении.