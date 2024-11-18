Таксист выстрелил из пневматики в автобус в Южном Медведково

«В дежурную часть территориального отдела полиции обратился 48-летний водитель автобуса. Мужчина сообщил, что он следовал по маршруту и в районе проезда Дежнева в автобус выстрелил водитель автомобиля такси, после чего скрылся. Предположительно, выстрел был произведен из пневматики. В результате происшествия пассажиры и водитель общественного транспорта не пострадали. У автобуса повреждено левое стекло водительской кабины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники ППС по горячим следам установили местонахождение злоумышленника и задержали его в Ясном проезде. Им оказался 36-летний житель столицы. Мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Причиной своей агрессии задержанный назвал тот факт, что водитель автобуса ему якобы посигналил.
«Дознавателем ОМВД России по району Южное Медведково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (“Вандализм”). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в ведомстве.