Показывала пистолет подружке: челябинка выстрелила из окна в иномарку

Житель Челябинска припарковал свою иномарку во дворе на улице Островского, а вернувшись, обнаружил на машине след выстрела.
Соседи рассказали полицейским, что «снайпер» затаился в окне ближайшего дома. Вскоре выяснилось, что это не снайпер, а снайперша — из окна стреляла 26-летняя женщина.
Горожанка призналась, что недавно обзавелась пневматическим пистолетом для самообороны. Девушка гостила у подруги и решила похвастать новым приобретением. Показывая пистолет, горожанка, если верить ее словам, случайно нажала на спусковой крючок. Пуля попала в стоявшую во дворе машину.
— В отношении задержанной полицейскими составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве, — сообщили в ГУ МВД по Челябинский области.