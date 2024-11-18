Показывала пистолет подружке: челябинка выстрелила из окна в иномарку

Горожанка призналась, что недавно обзавелась пневматическим пистолетом для самообороны. Девушка гостила у подруги и решила похвастать новым приобретением. Показывая пистолет, горожанка, если верить ее словам, случайно нажала на спусковой крючок. Пуля попала в стоявшую во дворе машину.