Почти 6,5 миллионов украли мошенники у жителей Иркутской области за три дня

За прошедшие три дня 10 жителей Иркутской области стали жертвами телефонных мошенников. Общая сумма ущерба составила почти 6,5 миллионов рублей. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, половина обманутых доверились «брокерам» и потеряли 3,8 миллиона.
51-летний директор школы из Нижнеилимского района познакомился в сети с женщиной, которая рассказала о том, как легко и быстро можно заработать на инвестициях. Позже к диалогу подключился якобы инвестиционный специалист, который предложил перевести деньги на «брокерский счет».
— Мужчина поверил и начал отправлять средства незнакомцам. Для этих целей он оформил кредит и обналичил собственные накопления на покупку «ценных бумаг». Однако вывести заработанное не удалось — мошенники перестали выходить на связь и заморозили счет. Суммарно он потерял 1,7 миллиона рублей, — рассказали в полиции.
Еще одной жертвой стал 21-летний житель Шелехова. В мессенджере ему пришло сообщение, в котором было сказано, что он выиграл телефон. Только вот для его получения необходимо было оплатить некоторые услуги. Он перевел 10 тысяч рублей, а после узнал, что никакого розыгрыша не существует.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что лже-энергетики похитили у семьи из Братска более двух миллионов.