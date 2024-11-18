Почти 6,5 миллионов украли мошенники у жителей Иркутской области за три дня

Еще одной жертвой стал 21-летний житель Шелехова. В мессенджере ему пришло сообщение, в котором было сказано, что он выиграл телефон. Только вот для его получения необходимо было оплатить некоторые услуги. Он перевел 10 тысяч рублей, а после узнал, что никакого розыгрыша не существует.