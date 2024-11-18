Трентон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодой фермер на тракторе украл почти 10 тонн сахарной свеклы под Щучином

Белорус украл для себя почти 10 тонн сахарной свеклы в Щучинском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Щучинском районе молодой фермер украл с колхозного поля почти 10 тонн свеклы, рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

Так, в милицию поступила информация о том, что житель Щучинщины может быть причастен к крупному хищению. Выяснилось, что 28-летний фермер в октябре украл ровно 9760 килограммов сахарной свеклы.

Житель Щучинского района похитил с поля около 10 тонн свеклы. Фото: УВД Гродненского облисполкома.

На личном тракторе мужчина сделал несколько заездов на поле местного сельхозпредприятия, откуда «незаметно» собрал чужой урожай. Украденную сахарную свеклу фермер спрятал на участке под соломой и полиэтиленовыми мешками.

Правоохранителям мужчина сказал, что свекла ему потребовалась для нужд личного хозяйства. Фигуранта будут судить за кражу.

Тем временем в правительстве объяснили меньшей урожай картофеля в Беларуси в 2024 году: «Его столько не нужно».