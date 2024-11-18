Молодой фермер на тракторе украл почти 10 тонн сахарной свеклы под Щучином

В Щучинском районе молодой фермер украл с колхозного поля почти 10 тонн свеклы, рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Так, в милицию поступила информация о том, что житель Щучинщины может быть причастен к крупному хищению. Выяснилось, что 28-летний фермер в октябре украл ровно 9760 килограммов сахарной свеклы.
Житель Щучинского района похитил с поля около 10 тонн свеклы. Фото: УВД Гродненского облисполкома.
На личном тракторе мужчина сделал несколько заездов на поле местного сельхозпредприятия, откуда «незаметно» собрал чужой урожай. Украденную сахарную свеклу фермер спрятал на участке под соломой и полиэтиленовыми мешками.
Правоохранителям мужчина сказал, что свекла ему потребовалась для нужд личного хозяйства. Фигуранта будут судить за кражу.
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