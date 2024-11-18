В Астрахани раскрыли двойное убийство 26-летней давности

По информации ведомства, в ноябре 1998 года в квартире одного из домов по улице Яблочкова в Астрахани были обнаружены тела 67-летней женщины и ее 37-летней дочери. Тогда злоумышленников задержать не удалось, расследование по делу было приостановлено.
«В ноябре 2024 года установлен один из участников, причастный к совершению данного преступления», — говорится в сообщении.
По версии следствия, ночью 28 ноября 1998 года он вместе с неустановленным подельником проникли в квартиру потерпевших, задушили их с помощью кабеля, похитили деньги и ценности на сумму более 45 тысяч рублей и скрылись. Эксперты обнаружили на теле потерпевших телесные повреждения, характерные для пыток.
Как уточнил РИА Новости представитель регионального СУСК России, установленный фигурант в 2023 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство, совершенное в 2004 году.