В Астрахани раскрыли двойное убийство 26-летней давности

По информации ведомства, в ноябре 1998 года в квартире одного из домов по улице Яблочкова в Астрахани были обнаружены тела 67-летней женщины и ее 37-летней дочери. Тогда злоумышленников задержать не удалось, расследование по делу было приостановлено.