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В Астрахани раскрыли двойное убийство 26-летней давности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя — РИА Новости. Следователи установили подозреваемого в убийстве матери и дочери в 1998 году в Астрахани, им оказался мужчина, осужденный за еще одно убийство в регионе, сообщило СУСК России по Астраханской области.

Источник: © РИА Новости

По информации ведомства, в ноябре 1998 года в квартире одного из домов по улице Яблочкова в Астрахани были обнаружены тела 67-летней женщины и ее 37-летней дочери. Тогда злоумышленников задержать не удалось, расследование по делу было приостановлено.

«В ноябре 2024 года установлен один из участников, причастный к совершению данного преступления», — говорится в сообщении.

По версии следствия, ночью 28 ноября 1998 года он вместе с неустановленным подельником проникли в квартиру потерпевших, задушили их с помощью кабеля, похитили деньги и ценности на сумму более 45 тысяч рублей и скрылись. Эксперты обнаружили на теле потерпевших телесные повреждения, характерные для пыток.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального СУСК России, установленный фигурант в 2023 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство, совершенное в 2004 году.