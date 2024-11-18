В Ростовской области из-за неисправной печи погиб мужчина

В Ростовской области из-за сломанной печи погиб местный житель. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Трагедия произошла 17 ноября в хуторе Мирном.
Согласно опубликованной информации, частный дом начал полыхать около 22 часов вечера на улице Клубной. Местные жители увидели полыхающий дом и сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить пламя. Ликвидировать огонь удалось за несколько минут.
Когда пламя было полностью потушено, спасатели осмотрели сгоревший дом. В помещении они нашли тело мужчины.
— Тело погибшего обнаружили в коридоре — мужчина пытался спастись, но несколько глотков едкого дыма стали для него смертельными, — уточнили в пресс-службе ведомства.
На месте ЧП работали восемь спасателей и две спецмашины.