В Ростовской области из-за неисправной печи погиб мужчина

Согласно опубликованной информации, частный дом начал полыхать около 22 часов вечера на улице Клубной. Местные жители увидели полыхающий дом и сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить пламя. Ликвидировать огонь удалось за несколько минут.