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В Ростовской области из-за неисправной печи погиб мужчина

В Егорлыкском районе неисправная печь стоила мужчине жизни.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за сломанной печи погиб местный житель. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Трагедия произошла 17 ноября в хуторе Мирном.

Согласно опубликованной информации, частный дом начал полыхать около 22 часов вечера на улице Клубной. Местные жители увидели полыхающий дом и сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить пламя. Ликвидировать огонь удалось за несколько минут.

Когда пламя было полностью потушено, спасатели осмотрели сгоревший дом. В помещении они нашли тело мужчины.

— Тело погибшего обнаружили в коридоре — мужчина пытался спастись, но несколько глотков едкого дыма стали для него смертельными, — уточнили в пресс-службе ведомства.

На месте ЧП работали восемь спасателей и две спецмашины.