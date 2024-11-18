Ущерб от IT-мошенничеств на Кубани составил более 3,9 млрд рублей

В полиции Краснодарского края было зарегистрировано около 18,8 тыс. краж. Годом ранее этот показатель составлял более 20 тыс. Из них примерно 552 кражи, или 3% от общего числа, были совершены из жилых помещений, 4559 — из торговых точек, а 288 — из транспортных средств. В этом году в Краснодаре зарегистрировано 5685 краж, из которых кражи из жилищ — 87, на объектах торговли — 1690, хищений транспортных средств — 90.