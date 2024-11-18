Ущерб от IT-мошенничеств на Кубани составил более 3,9 млрд рублей

Число IT-мошенничеств на Кубани в этом году увеличилось до 16,5 тыс., расследовано 1390 уголовных дел, выявлено 654 мошенников. В крае также отмечен рост краж с банковских счетов до 3219, ущерб от которых составил 166 млн руб. В суд направлено 1137 уголовных дел, выявлено 961 лицо.
В полиции Краснодарского края было зарегистрировано около 18,8 тыс. краж. Годом ранее этот показатель составлял более 20 тыс. Из них примерно 552 кражи, или 3% от общего числа, были совершены из жилых помещений, 4559 — из торговых точек, а 288 — из транспортных средств. В этом году в Краснодаре зарегистрировано 5685 краж, из которых кражи из жилищ — 87, на объектах торговли — 1690, хищений транспортных средств — 90.
С начала 2024 года было совершено 90 краж из офисных помещений, по 40 из них сотрудники полиции установили виновных. Раскрываемость составила около 45%. Из 4214 зарегистрированных хищений в магазинах удалось раскрыть 2316. Общая сумма ущерба по этим преступлениям составила 730 тыс. руб. Раскрываемость подобных правонарушений достигла 55%.