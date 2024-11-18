В Новосибирске ищут хулиганов, которые стреляли по окнам многоэтажки

Ранее КП-Новосибирск писала, что магазинные воры атаковали прохожих в Ленинском районе Новосибирска. Сначала группа молодых людей сбила с ног девушку и она рухнула на землю, потом начали кидаться на прохожих, а затем взяли пострадавшую за руки, ноги и куда-то унесли.