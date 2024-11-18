В Новосибирске ищут хулиганов, которые стреляли по окнам многоэтажки

Новосибирская полиция ищет неизвестных, которые стреляли по окнам многоэтажки на Красном проспекте. Как сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск», злоумышленники разбили стеклопакеты на 9 и 10 этажах.
— Повреждены и винтажные стёкла, их собрали в мешки. Написали четыре заявления в полицию, — сообщил очевидец в публикации.
Сотрудники полиции отреагировали на заявления и выехали на место происшествия.
— Специалисты сделали обход квартир этого и соседних домов для того, чтобы установить нарушителей. В настоящее время правоохранители проводят проверку, — прокомментировали в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Ранее КП-Новосибирск писала, что магазинные воры атаковали прохожих в Ленинском районе Новосибирска. Сначала группа молодых людей сбила с ног девушку и она рухнула на землю, потом начали кидаться на прохожих, а затем взяли пострадавшую за руки, ноги и куда-то унесли.