Мальчик упал в яму с кипятком в Челябинске: кто может быть виноват и реакция властей

Не исключено, что к ответственности привлекут сотрудников коммунальных служб, которые должны придерживаться определенных правил при проведении земляных работ. Так, у подобных котлованов должны присутствовать ограждения. Суд может потребовать от коммунальщиков выплатить компенсацию пострадавшему, а должностные лица имеют все шансы быть привлеченными и к уголовной ответственности.