Мальчик упал в яму с кипятком в Челябинске: кто может быть виноват и реакция властей

В Челябинске 11-летний мальчик во время прогулки провалился в яму с кипятком. Канаву коммунальные службы вырыли во дворе на Комсомольском проспекте. По сообщению прокуратуры области, ребенку после полученных ожогов потребовалось вмешательство хирургов.
В связи с данным происшествием следственные органы возбудили уголовное дело. Как утверждает местная пресса, коммунальщики забыли оградить вырытый ими котлован во дворе жилого дома. Яма привлекла внимание детей. Ребята подошли посмотреть, что внизу, но один из мальчиков не удержался и упал.
В администрации, по сообщению региональных СМИ, причиной происшествия называют подмыв грунта. Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин уже раскритиковал главу администрации Курчатовского района Сергея Антипова, не приехавшего во двор лично посмотреть на место происшествия.
Теперь в нюансах произошедшего предстоит разобраться следственным органам. Поскольку уже возбуждено уголовное дело, установят и круг виновных лиц.
Не исключено, что к ответственности привлекут сотрудников коммунальных служб, которые должны придерживаться определенных правил при проведении земляных работ. Так, у подобных котлованов должны присутствовать ограждения. Суд может потребовать от коммунальщиков выплатить компенсацию пострадавшему, а должностные лица имеют все шансы быть привлеченными и к уголовной ответственности.
Ранее мы рассказывали о гибели ребенка в яме с водой в Талице Свердловской области. Вокруг котлована тоже отсутствовали ограждения.