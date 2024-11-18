Трентон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В минприроды Омской области прокомментировали информацию о свалке градусников

Территорию, где вывалили опасные отходы, пообещали обследовать.

Источник: Комсомольская правда

В министерстве природных ресурсов и экологии Омкой области отреагировали на опасное сообщение о свалке градусников под Омском. Напомним, тревожный пост был опубликован в паблике «ЧП Омск» «Вконтакте».

Свалку градусников обнаружили жители поселка Николаевка. По сообщению авторов поста, неизвестные граждане вывалили градусники из двух «Газелей».

«Проходящий мимо мужчина звонил 112 неделю назад и сообщил о случившемся, но до сих пор они там и лежат», — сообщили очевидцы. Между тем ртуть относится к первому классу опасности, вещество проникает в почву, воду и воздух.

На тревожный пост отреагировали в региональном минприроды.

«Информацию передали специалистам эконадзора министерства для проведения выездного обследования территории. О результатах сообщим 26.11.2024», — говорится в официальном комментарии ведомства.