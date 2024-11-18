В минприроды Омской области прокомментировали информацию о свалке градусников

В министерстве природных ресурсов и экологии Омкой области отреагировали на опасное сообщение о свалке градусников под Омском. Напомним, тревожный пост был опубликован в паблике «ЧП Омск» «Вконтакте».
Свалку градусников обнаружили жители поселка Николаевка. По сообщению авторов поста, неизвестные граждане вывалили градусники из двух «Газелей».
«Проходящий мимо мужчина звонил 112 неделю назад и сообщил о случившемся, но до сих пор они там и лежат», — сообщили очевидцы. Между тем ртуть относится к первому классу опасности, вещество проникает в почву, воду и воздух.
На тревожный пост отреагировали в региональном минприроды.
«Информацию передали специалистам эконадзора министерства для проведения выездного обследования территории. О результатах сообщим 26.11.2024», — говорится в официальном комментарии ведомства.