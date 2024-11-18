Появились подробности о подозреваемых в нападении на тренера Евсеева футбольных фанатах

О двадцатилетнем Фарахудине А. известно, что ранее он привлекался к административной ответственности за употребление наркотических веществ. Вместе с ним на тренера нападал и 22-летний Михаил. Кроме того, один из задержанных находится под следствием за мошенничество, но кто именно, не уточняется.