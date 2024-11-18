Появились подробности о подозреваемых в нападении на тренера Евсеева футбольных фанатах

В ночь на 18 октября 2024 года в Астрахани двое молодых людей напали на главного тренера ФК «Ленинградец» Вадима Евсеева и сопровождавших его лиц. Конфликт произошел из-за просьбы дать закурить, в итоге началась драка, зачинщиками которой выступили попросившие сигарету парни.
Один из напавших на тренера и его помощников молодых мужчин брызнул в глаза Евсееву из перцового баллончика. Сейчас тренеру оказали необходимую медицинскую помощь, но, как сказал сам футболист «Советскому спорту», «глаза еще не видят». Кроме того, сопровождавшего тренера Александра Шмарко хулиганы ударили ножом.
На место происшествия оперативно прибыли полицейские патрульно-постовой службы. Нападавших задержали. Они оказались футбольными фанатами, ранее уже имевшими проблемы с законом.
О двадцатилетнем Фарахудине А. известно, что ранее он привлекался к административной ответственности за употребление наркотических веществ. Вместе с ним на тренера нападал и 22-летний Михаил. Кроме того, один из задержанных находится под следствием за мошенничество, но кто именно, не уточняется.
Сейчас молодые люди дают показания полицейским. Им грозит серьезная уголовная ответственность, учитывая применение в качестве оружия ножа и перцового баллончика.
Ранее мы опубликовали первые видеокадры с задержанными за нападение на Евсеева молодыми людьми.